Un nuevo crimen se registró en la provincia de Chepén. En esta ocasión, tres sicarios acabaron con la vida de un joven de 18 años que se encontraba por inmediaciones del parque del asentamiento humano Lorenzo Sánchez Lavalle.

LOS HECHOS

Este lamentable suceso se registró la noche del último domingo, al promediar las 10:14 p.m., cuando José Manuel Sánchez Mestanza se encontraba por el centro poblado Chequén. Según las primeras versiones, tres sospechosos que se movilizaban en una motocicleta aparecieron en escena para dispararle a quemarropa en plena vía pública.

Los proyectiles le impactaron en el pecho y lo dejaron tendido en la vereda, en medio de un charco de sangre. Familiares y vecinos que escucharon el sonido de los proyectiles, y observaron al joven tirado en el piso, lo condujeron en un vehículo particular hasta el Hospital de Chepén. Sin embargo, desafortunadamente, no resistió a las lesiones y dejó de existir.

Hasta la zona en donde ocurrió el hecho de sangre también arribaron agentes de serenazgo de Chepén y de la Policía Nacional del Perú. Por información preliminar se conoció que el padre de la víctima mortal, identificado con las iniciales E.S.E. (44), le dijo a los detectives que fueron tres las personas que le dispararon a su hijo y luego huyeron con rumbo desconocido.

INVESTIGAN

Los efectivos de la comisaría de Talambo se apersonaron hasta el establecimiento de salud y quedaron a cargo de las investigaciones que buscarán identificar y detener a los autores de este feroz ataque.

EN ROJO

En lo que va del año se han perpetrado 238 asesinatos en la región La Libertad. De ellos, 14 ocurrieron en la provincia de Chepén.