A plena luz del día, sicarios asesinaron de tres balazos a un padre de familia cuando llegaba hasta un colegio que se ubica en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, para recoger a sus niñas y así llevarlas a casa.

ATAQUE

Todo ocurrió al promediar la 1:15 de la tarde, cuando la víctima que ha sido identificada como Erick Pérez Pachamango llegó a bordo de su camioneta de placa de rodaje T4Q-216 hasta la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido, en el distrito zapatero. El empresario estacionó su vehículo al frente del Colegio Pre-Universitario Benjamín Franklin; sin embargo, fue sorprendido por delincuentes que se acercaron por la ventana del piloto y le dispararon directo en la cabeza.

El sonido de los proyectiles alertó a la plana docente de la mencionada institución educativa, quienes tuvieron que evitar que salgan los niños y adolescentes pare evitar ver las escenas desgarradoras.

Padres de familias pedían apoyo para auxiliar al empresario, quien quedó recostado en el asiento de su unidad vehicular y emanaba sangre. Hasta la zona llegó personal de la Policía de la jurisdicción, quienes constataron que ya no presentaba signos vitales.

“Era sano, tranquilo y que se preocupaba por sus hijas”, indicó una docente que pidió mayor patrullaje policial de la zona.

INDAGAN

Los efectivos de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo quedaron a cargo de las pesquisas para poder identificar a los autores del hecho de sangre.