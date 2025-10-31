Tras un trabajo minucioso, personal del Área de Extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) intervino en el distrito de La Esperanza a cinco presuntos integrantes de la banda “La Facción de los Pepes del Andy”, quienes habían participado en el atentado con explosivos contra el centro médico Inkamay Salud, en Trujillo.

Además, según la Policía, esta banda sería una facción de la organización criminal “Los Pulpos” y habrían estado exigiendo el pago de 100 mil soles a los encargados de este policlínico que se ubica en la cuadra 25 de la prolongación Unión.

CAYERON

El número telefónico que dejaron los hampones en un manuscrito y donde exigían al propietario a comunicarse fue clave para que la Policía pueda detenerlos.

Tras un operativo, en el interior de una vivienda del Asentamiento Humano Fraternidad II Etapa del distrito de La Esperanza, atraparon a Carlos Flores Arenas (22), alias “Perrón”; Víctor Arenas Gómez (62), (a) “Chamiko”; Margarita Julián Fernández (61), (a) “Tía Marga”; Angie Medina Castillo (25), (a) “Flaca”; y Víctor Flores Arenas (20), (a) “Culebra”.

“Se ha logrado la detención de cinco personas que estarían implicadas en este hecho criminal. En este mensaje (manuscrito) hay un número telefónico con el cual nosotros hemos podido lograr la identificación plena de la persona en la cual estaría implicada en este hecho. Al hacer el registro domiciliario hemos encontrado tres cartuchos y diferentes aparatos telefónicos. Al hacer abierto (celulares) hemos encontrado elementos de convicción que nos llevan a que esta persona está implicada en este hecho criminal”, indicó el general PNP Guillermo Llenera Portal, jefe de Región Policial La Libertad.

El oficial informó que en los dispositivos móviles verificaron los mensajes de amedrentamiento que enviaron a los encargados del policlínico.

“La suma de 100 mil soles estaban exigiendo a este centro médico. Parte de estos mensajes extorsivos que fueron enviado a un familiar, propietario de este establecimiento, son los que nosotros hemos encontrado como evidencias en los teléfonos que hemos podido hallar”, remarcó.