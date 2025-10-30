Delincuentes detonaron la madrugada de hoy, jueves, una carga explosivo en el policlínico Inkamay Salud, situado en la cuadra 24 de la prolongación Unión, a metros del arco de ingreso al distrito de El Porvenir, en Trujillo.

El estallido afectó la puerta principal del establecimiento. También una gruta y las lunas de los consultorios.

Al lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes iniciaron las diligencias correspondientes. Fuentes de la Policía indicaron que los delincuentes también habrían dejado una carta extorsiva en piden que se comuniquen con ellos para coordinar el pago de cupos.

Por su parte, Inkamay Salud emitió un comunicado en donde lamentó los hechos de violencia y anunció la suspensión temporal de sus servicios.

“Por la seguridad de nuestros pacientes, personal y visitantes, informamos que hoy no habrá atención al público, debido a los recientes acontecimientos ocurridos en las inmediaciones de nuestros centro”, dijo.

Esto originó el malestar de pacientes que esta mañana llegaron para atenderse de algunas dolencias. Ellos pidieron que se mejore la seguridad e intensifique el patrullaje en la zona.