Aldo Carlos Mariños, alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, denunció que delincuentes le exigen el pago de S/ 200 mil para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

“Respecto a las amenazas de muerte, justo ayer (martes) me han seguido llegando mensajes en donde me dicen que tengo que pagar cupos. Lo rechazo, no lo voy a hacer, y desde acá les digo a la bandas criminales, pierden su tiempo escribiendo. Me dicen que tengo que pagar S/ 200 mil, pero lo rechazo, algunos mensajes ni los contesto, pero ya cuando son muy incisivos les digo que no sé qué están esperando (para que lo maten)”, dijo en declaraciones a RPP Trujillo.

Bajo amenaza

Esta no es la primera vez que el burgomaestre es víctima de la criminalidad. En mayo último, denunció que lo intimidaron para que no exija que se mejore la seguridad en Pataz. Además, hace quince días, hackers bloquearon sus celulares y lo amenazaron de muerte.

“Ustedes (delincuentes) no van a poner la fecha de vencimiento (día de su muerte), el único que pone la fecha de vencimiento es Dios”, aseguró.

Obras

En otro momento, Aldo Carlos Mariños también se pronunció por la marcha que realizó para exigir que se mejore el asfaltado y se construya un hospital para su provincia.

Detalló que, en el último mes, ha sostenido cuatro reuniones con el Gobierno. En tres de ellas participó el presidente de la República José Jerí. “Lo que he recibido de parte del presidente es que sí va a cumplir con Pataz, respecto al hospital y el asfaltado. Me ha pedido que le dé unos días”, aseveró.

El alcalde afirmó que esperará hasta la próxima semana para obtener una respuesta, teniendo en cuenta que el mandatario está terminando de designar a sus funcionarios en los ministerios.

“Quiero dejar que se instalen y este lunes (3 de noviembre) empezar a presionar, para que el 5 de noviembre ya me tengan una respuesta clara a nivel técnico, de parte de los ministerios. Si hasta el 5 no me responden algo claro, yo el 6 regreso a Pataz y el 7 hago una sesión de concejo para despedirme de mi provincia y regresar a Lima a continuar con lo que planifiqué (protestas)”, afirmó.

Agregó que esta vez, se encadenará y acatará una huelga de hambre en la Plaza de Armas de Lima.