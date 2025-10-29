El laboratorio de criminalística más moderno del país se culminará en enero del próximo año, según informó la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera, durante la inspección a las obras que se ejecutan en la urbanización San Andrés de Trujillo.

La autoridad regional verificó además el arribo de un primer lote de equipos tecnológicos de alta gama, que colocan al futuro laboratorio a la vanguardia del análisis contra el crimen a nivel nacional. Su avance físico es de 45% y se ejecuta bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Alto impacto

La gobernadora destacó que el nuevo laboratorio funcionará de manera independiente y permitirá fortalecer la lucha contra la criminalidad en toda la macrorregión norte.

“Este laboratorio será el mejor equipado del país, beneficiando no solo a nuestra región, sino también a otras jurisdicciones que ya no tendrán que enviar muestras y peritajes a Lima”, afirmó.

Durante su recorrido, la autoridad regional supervisó los trabajos de reforzamiento de placas estructurales del ambiente que integrará las distintas divisiones especializadas del laboratorio, diseñado para garantizar precisión científica y eficiencia operativa.

En el primer piso se ubicarán la jefatura de la Oficina de Criminalística (OFICRI) La Libertad, el laboratorio criminalístico y el área de identificación policial-biometría.

En los pisos superiores se han dispuesto espacios para las divisiones de balística, grafotecnia, psicología, antropología forense, ingeniería forense y toxicología, además de dormitorios y comedor para el personal técnico.

Referente nacional

Entre los equipos ya llegados a Trujillo se encuentran un espectrofotómetro Raman, un espectrofotómetro FTIR, un dron, una estación Faro, además de computadoras de escritorio y portátiles de alto rendimiento.

Asimismo, el equipamiento final incluirá también microscopios balísticos y estereoscópicos, escáneres láser de alta resolución, cámaras para revelado de huellas con cianoacrilato, cromatógrafos, espectrofotómetros UV-Visible y de absorción atómica, software especializado en análisis forense digital, y dos camionetas destinadas al trabajo de campo.

De la misma manera, se implementará un sistema integral de telecomunicaciones que abarcará conectividad, cableado estructurado, videovigilancia, telefonía IP y equipamiento multimedia.Con esta infraestructura, el Gobierno Regional de La Libertad consolidará a la región como un centro de referencia en investigación criminal y pericia científica.