La Policía volvió a evidenciar que las organizaciones criminales siguen captando menores de edad para hacerlos participar de graves hechos delictivos. La noche del último martes, dos adolescentes fueron intervenidos en Parque de Dinosaurios, en Moche, cuando se dirigían en una mototaxi, presuntamente, a colocar una carga de dinamita a la vivienda de una de sus ocasionales víctimas de extorsión.

De acuerdo a la versión de la Policía, los menores de edad presuntamente están vinculados a la organización criminal “La Jauría – La Nueva Generación”.

Los adolescentes de iniciales M. A. I. R. P. (17) y F. A. A. I. (16) se mostraron sumamente nerviosos y no supieron explicar a dónde se dirigían en la mototaxi que tenía las lunas polarizadas.

Al realizarles el registro personal al primero de los aludidos, quien conducía la mototaxi, se le encontró una bolsa negra con una munición (bala) sin percutar y 43 stickers extorsivos, los mismos que son utilizados para intimidar a comerciantes y transportistas.

Al segundo de ellos, quien iba sentado en el asiento del pasajero, se le halló un cartucho de dinamita con mecha. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que los investiga por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de explosivos y municiones con fines extorsivos.

Según la Policía, esta intervención no solo desarticula un posible brazo operativo juvenil de una organización criminal, sino que evidencia el uso de menores como instrumentos de terror en zonas vulnerables.