Agentes del Grupo Terna tuvieron que mimetizarse entre los vecinos del distrito de La Esperanza para poder capturar a José León Ruiz (41), “Loco José”, quien era intensamente buscado, debido a que sobre él pesaban tres requisitorias por graves delitos.

Los agentes del orden habían obtenido información de que este individuo se escondía en una casa del distrito de La Esperanza. Por eso se desplegó un operativo para poder atraparlo.

Los agentes del Grupo Terna se mimetizaron cerca de la calle 6 de enero, donde se ubica la vivienda en la que se escondía “Loco José” y esperaron que salga y de inmediata lo detuvieron.

El detenido está requisitoriado por los delitos de violación de la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos y actos libidinosos sin consentimiento, lesiones leves por violencia familiar y omisión de prestación de alimentos.