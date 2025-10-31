Los hampones armados irrumpieron en un local que se sitúa en el distrito de Guadalupe.
Dos delincuentes armados llegaron hasta una pollería que se sitúa en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, para asaltar a los comensales y también llevarse el dinero de la venta del día.

Los hechos

Los facinerosos llegaron la noche del jueves hasta la pollería Gordo’s Chicken, ubicada en la avenida Manuel Banda, y sorprendieron a los clientes. Ahí, amenazaron con disparar y se dirigieron a un cajón de la vitrina donde guardan el dinero de las ventas, entre billetes y monedas, y se lo llevaron. Además, a tres personas que se encontraban cenando les arrebataron sus celulares y billeteras con dinero en efectivo.

Luego, salieron del establecimiento, subieron a dos motocicletas y escaparon.

Sin embargo, se conoció que agentes de la Policía y de serenazgo de Guadalupe fueron alertados del incidente e iniciaron la persecución. Los malhechores para evitar ser atrapados realizaron varios disparos contra el vehículo de seguridad ciudadana.

