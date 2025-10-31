Dos delincuentes armados llegaron hasta una pollería que se sitúa en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, para asaltar a los comensales y también llevarse el dinero de la venta del día.

Los hechos

Los facinerosos llegaron la noche del jueves hasta la pollería Gordo’s Chicken, ubicada en la avenida Manuel Banda, y sorprendieron a los clientes. Ahí, amenazaron con disparar y se dirigieron a un cajón de la vitrina donde guardan el dinero de las ventas, entre billetes y monedas, y se lo llevaron. Además, a tres personas que se encontraban cenando les arrebataron sus celulares y billeteras con dinero en efectivo.

Luego, salieron del establecimiento, subieron a dos motocicletas y escaparon.

Sin embargo, se conoció que agentes de la Policía y de serenazgo de Guadalupe fueron alertados del incidente e iniciaron la persecución. Los malhechores para evitar ser atrapados realizaron varios disparos contra el vehículo de seguridad ciudadana.