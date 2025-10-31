Dos delincuentes armados llegaron hasta una pollería que se sitúa en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, para asaltar a los comensales y también llevarse el dinero de la venta del día.
- VER MÁS: La Libertad: Asaltan local de apuestas deportivas durante semifinal de la Copa Libertadores
Los hechos
Los facinerosos llegaron la noche del jueves hasta la pollería Gordo’s Chicken, ubicada en la avenida Manuel Banda, y sorprendieron a los clientes. Ahí, amenazaron con disparar y se dirigieron a un cajón de la vitrina donde guardan el dinero de las ventas, entre billetes y monedas, y se lo llevaron. Además, a tres personas que se encontraban cenando les arrebataron sus celulares y billeteras con dinero en efectivo.
Luego, salieron del establecimiento, subieron a dos motocicletas y escaparon.
Sin embargo, se conoció que agentes de la Policía y de serenazgo de Guadalupe fueron alertados del incidente e iniciaron la persecución. Los malhechores para evitar ser atrapados realizaron varios disparos contra el vehículo de seguridad ciudadana.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: APP saca de carrera electoral a Óscar Acuña
- José Murgia cuestiona nueva renuncia de César Acuña
- José León Rivera, precandidato al Senado: “César Acuña sabe que no ganará”
- Robert De La Cruz: “Tratan de usar la justicia para sacarme de carrera”
- Trujillo: Propuesta de teleférico sería “cuento chino”
- La Libertad: Partidos inscriben a sus precandidatos a senadores y diputados
- Jorge del Castillo: “Acabó la era de plata como cancha”
- La Libertad: Arturo Fernández postularía a la vicepresidencia