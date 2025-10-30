Dos delincuentes fuertemente armados asaltaron una casa de apuestas situada en la provincia de Chepén, región La Libertad. El atraco ocurrió a las 7 de la noche del último miércoles en la intersección de las avenidas Gonzales Cáceda y Manco Cápac.

De acuerdo a las primeras informaciones, los maleantes llegaron en una motocicleta y encañonaron al administrador, a quien obligaron a entregar las ganancias del día. Además, atracaron a los clientes que en ese momento apostaban en el partido de la semifinal de la Copa Libertadores, entre Flamengo y Racing.

Cuando los asaltantes fugaban, serenos y policías llegaron al establecimiento e iniciaron la persecución. La Policía informó que uno de los delincuentes subió a la motocicleta y logró fugar. Sin embargo, su compinche corrió e ingresó a una vivienda situada en la primera cuadra de la calle Cajamarca. El hampón intentó trepar una pared con la finalidad de escapar por la casa contigua. Sin embargo, los agentes del orden lo atraparon y le decomisaron el dinero robado y un arma de fuego.

El detenido fue identificado como Walter Ramacuna Novoa (19).