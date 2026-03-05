Moradores del sector Buenos Aires Sur, en el distrito trujillano de Víctor Larco, vivieron momentos de terror cuando delincuentes detonaron un explosivo en una vivienda de dos pisos situada en la calle arlos Manuel Cox.

El ataque ocurrió a las 8:40 de la noche del último miércoles. Los dueños del inmueble, dedicados a la venta de comidas al paso, contaron que no han recibido amenazas de extorsionadores, por lo que consideró que los maleantes podrían haberse equivocado de objetivo.

“Estábamos vendiendo como todos los días y sonó fuerte, como si hubiera sido una explosión de gas. Salimos y vimos que había humo. No hemos recibido ninguna amenaza ni llamada, creo que puede haber sido una equivocación”, indicó la propietaria del predio a Exitosa Trujillo.

Al lugar llegaron agentes de la comisaría de Buenos Aires, quienes recogieron los restos del explosivo e iniciaron las investigaciones.