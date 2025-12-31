Trujillo continúa sufriendo por las explosiones a manos de grupos criminales. Esta vez, delincuentes detonaron un cartucho de dinamita en una millonaria obra vial que ejecuta el Gobierno Regional de La Libertad.

Atentado

A las 12:15 de la madrugada de ayer, maleantes arrojaron un explosivo en el cartel que anuncia los trabajos de mejoramientos de pistas valorizados en 14 millones de soles. El ataque se dio en la intersección de las avenidas Federico Villarreal con César Vallejo.

Vecinos indicaron que dos personas que aparentaban ser menores de edad, y que llevaban los rostros cubiertos, arrojaron el detonante y luego fugaron.

“Hemos esperado más de 30 años esta obra y ahora sucede esto. Pedimos que las autoridades solucionen este problema porque los moradores no podemos vernos perjudicados por estos hechos”, dijo una vecina.

Ellos temen que los trabajos puedan paralizarse o sufrir algún tipo de retraso por este atentado.

Primera piedra

El pasado 16 de diciembre, la gobernadora Joana Cabrera colocó la primera piedra de la construcción de la nueva avenida César Vallejo, que va desde Federico Villarreal hasta Pumacahua (El Porvenir). Ese día, la autoridad regional detalló que los trabajos estarían a cargo del Consorcio Vías Vallejo, que deberá terminar el proyecto en 150 días calendario.

“Se invertirá ahí más de 14 millones de soles en más de 2.5 kilómetros. Se tendrá un pavimento de concreto, asegurando su durabilidad, además de veredas, sardineles, áreas verdes, entre otros”, detalló Cabrera.

La Policía no descarta que el ataque busque intimidar a los encargados de los trabajos para obligarlos a pagar cupos, por lo que iniciaron las diligencias de ley.