Dos muertos dejó igual número de accidentes de tránsito registrados en la región La Libertad. La primera tragedia ocurrió tarde de ayer en el sector Mariposa Leyva, en el distrito de Chocope, provincia de Ascope.

MIRA ESTO| Jurado Electoral Especial de Trujillo declara improcedente candidatura al Senado de José Murgia

En este lugar una motocicleta impactó frontalmente contra una camioneta, lo que originó que los ocupantes del vehículo menor salgan disparados. En la carretera falleció una mujer, mientras que su acompañante fue llevado de emergencia al hospital de la zona.

Según testigos, las víctimas venían de Casa Grande y tenían como destino el sector conocido como Molino Cajanleque. Al cierre de esta edición, ni la fallecida ni el herido fueron identificados por las autoridades.

La segunda tragedia ocurrió en el centro poblado San José de Moro, en el distrito de Pacanga, Chepén. En este lugar falleció un motociclista tras despistarse su vehículo.

La víctima mortal fue identificada como Lizandro Alberto Pérez Zamora, de 37 años. De acuerdo a información policial, el conductor habría ido a excesiva velocidad y perdió el control de su unidad al pasar por un rompemuelle, lo que originó que salga disparado y muere en el acto.