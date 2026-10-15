El Ministerio del Interior (Mininter) indicó que ha intensificado los operativos de rastrillaje y las labores de inteligencia en Trujillo, La Libertad, con apoyo de tecnología para fortalecer la vigilancia ciudadana y optimizar la respuesta frente a la delincuencia y el crimen organizado, “en línea con los objetivos del Comando Unificado”.

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Medida

Precisó que las acciones se ejecutan de manera permanente en coordinación con las Fuerzas Armadas y en distintos sectores de los distritos de El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Laredo y Huanchaco, así como en el centro poblado menor de El Milagro. “El despliegue está bajo la dirección del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente”, agregó.

Como parte de este plan de acción, 250 agentes de unidades especializadas se trasladaron desde Lima a Trujillo para fortalecer las operaciones contra los grupos criminales.

El contingente está integrado por personal de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), todos capacitados para ejecutar intervenciones de alto riesgo y operaciones contra organizaciones criminales de alcance nacional y transnacional.

Respaldo

Uno de los principales apoyos tecnológicos en estas operaciones es el Escuadrón de Drones de la PNP, que cuenta con 50 vehículos aéreos no tripulados “para reforzar la vigilancia aérea, monitorear en tiempo real el desplazamiento de las unidades policiales y realizar el seguimiento de las intervenciones”. “Esto facilita la ubicación de personas que intentan evadir la acción de la justicia”, puntualizó el Mininter.

A este recurso se suma el monitoreo desde la Central de Emergencias 105 de la PNP, que permite supervisar el despliegue del Escuadrón de Emergencia y de las unidades de la Región Policial La Libertad durante las operaciones en campo.