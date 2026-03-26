La Cámara de Comercio de La Libertad, en alianza con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), realizó un desayuno empresarial donde se expuso el desempeño reciente de la actividad económica regional, así como las proyecciones macroeconómicas para el periodo 2026–2027.

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Números

Durante la jornada, indicó la CCLL, especialistas del BCRP informaron que la economía de La Libertad registró un crecimiento de 1.9% en el año 2025, impulsado principalmente por el sector agropecuario, que avanzó 5.6%, y la manufactura, con un crecimiento de 4.8%. Estas cifras evidenciaron el rol clave de la agroindustria en la dinámica productiva regional.

Sin embargo, el informe también alertó sobre el desempeño negativo de sectores estratégicos como la minería, que se contrajo en -11.5%, y la pesca, que cayó -33.8%, afectadas por menores niveles de producción y condiciones climáticas adversas.

En ese sentido, se advirtió que la presencia de un fenómeno de El Niño costero de intensidad débil, previsto para los próximos meses, “podría generar impactos adicionales, principalmente en actividades como la pesca y algunos cultivos de la costa norte”.

Ante este escenario, el presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández, señaló que si bien la región muestra señales de recuperación, aún enfrenta desafíos estructurales que requieren acciones urgentes.

“Estamos viendo una economía regional que crece, pero de manera desigual. Mientras algunos sectores avanzan, otros estratégicos como la minería y la pesca continúan rezagados. Esto nos debe llevar a tomar decisiones concretas orientadas a destrabar inversiones, mejorar la competitividad y generar condiciones que permitan un crecimiento más equilibrado y sostenible”, comentó.

El empresario también enfatizó la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos públicos y fortalecer la articulación entre el sector público y privado.