A menos de dos meses para culminar el año, el Gobierno Regional de La Libertad se ubica en el puesto 20 de 25 departamentos del país en ejecución presupuestal de obras, según reportes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En cifras

De acuerdo con el portal de Transparencia Económica del MEF, hasta ayer la gestión regional —que dirigió César Acuña Peralta y desde el 14 de octubre asumió Joana Cabrera Pimentel— ha gastado 60.4% de los 857 millones 365 mil 322 soles que el Estado le transfirió este año para que ejecute proyectos.

La Libertad solo supera a Apurímac (59.6%), Lambayeque (59%), Tumbes (57.8%), Callao (55.9%) y Huánuco (54.1%).

El consejero regional por la provincia de Trujillo Robert de la Cruz cuestionó el bajo nivel de inversión y responsabilizó de esto a los gerentes de la actual gestión.

“Qué vergüenza, y por ahí decían algunos funcionarios que ya se fueron, ‘tenemos experiencia’. Experiencia en qué, se venden como que son la solución y 60% (de gasto) al 4 de noviembre de 2025, y como la plata nos sobra tenemos que repartirla (hacer transferencias a municipios y entidades estatales)”, aseguró.

Pide calma

En respuesta, el gerente general adjunto del Gobierno Regional La Libertad, Roger Ruiz, dijo que la gestión revertirá esta cifra. Aseveró que han proyectado cerrar el año con un 97% de inversión en obras.

“Quiero decirle a la ciudadanía que esté tranquila. Nosotros, al mes de diciembre, hemos proyectado gastar más del 97%. Vamos a lograrlo, en estos meses tenemos muchas obras que van a iniciar”, aseguró a SolTv.

Agregó que, a diferencia de otros gobiernos regionales, La Libertad tiene un presupuesto alto. En ese sentido, detalló que en 2022 la Región tuvo S/ 400 millones de soles para obras y ahora el presupuesto pasa los S/ 800 millones. “Ha habido un incremento exponencial”, afirmó.

Roger Ruiz también anunció que este mes la gestión invertirá más de S/ 70 millones y en diciembre tienen planeado gastar S/ 200 millones. “Muchas de las obras de fast track, que es concurso oferta, como por ejemplo el caso de la prolongación (César) Vallejo y el estadio de Chepén, ya se han iniciado. Esto nos permite a nosotros gastar porque el avance físico tiene que ver con el avance financiero”, acotó.