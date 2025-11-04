En la sesión ordinaria del Consejo Regional de La Libertad juramentó Jesús Miguel Antón Zegarra como nuevo consejero accesitario por la provincia de Santiago de Chuco, quien asumirá el cargo en representación de su provincia para el periodo de gestión 2023–2026.

La consejera delegada y presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, tomó el juramento de ley al nuevo integrante del pleno regional, en presencia de los consejeros del Gobierno Regional de La Libertad.

Durante su intervención, el consejero Jesús Miguel Antón Zegarra expresó su compromiso de trabajar con transparencia y responsabilidad.

“Asumo esta función con el firme propósito de representar con lealtad a mi provincia y contribuir desde el Consejo Regional a mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, priorizando la educación, la salud y la infraestructura”, manifestó.