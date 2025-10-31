Martín Camacho Paz, aún titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) y precandidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP), denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a la presidencia del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado y malversación.

Según argumentó el funcionario en su denuncia, Lorena Carranza hizo uso indebido de personal de servicio y recursos del Gobierno Regional de La Libertad para fines particulares.

EL HECHO

Martín Camacho precisó que el pasado 27 de marzo, en un hecho que fue público y difundido por medios de comunicación, se evidenció que el locador Andrés Angulo Álvarez, contratado mediante orden de servicio N° 0000959, para conducir vehículos del GORE y transportar al personal de planta y funcionarios, fue captado conduciendo la camioneta de placa de rodaje TEG-819, de propiedad de Lorena Carranza.

El gerente de Educación agregó en su acusación que ese hecho estaba fuera del ámbito institucional y no contaba con ninguna autorización formal por un funcionario de mayor nivel.

Martín Camacho sostiene que el hecho adquiere gravedad penal en la medida que el locador Andrés Angulo Álvarez se encontraba en ese momento bajo contrato con la entidad regional y percibiendo contraprestación económica con fondos públicos, por lo que su tiempo y actividad debían estar destinados exclusivamente al cumplimiento de las tareas para las cuales fue contratado.

“No obstante, Lorena Carranza habría dispuesto —de manera directa o indirecta— que el citado chofer cumpla funciones particulares en su beneficio, aprovechándose de su posición funcional y de su vinculación con la administración pública”, se lee en la denuncia.

MULTA

En este punto hay que indicar que, efectivamente, el caso que señala Martín Camacho en su denuncia tuvo, incluso, un toque de polémica porque ese 27 de marzo, Andrés Angulo, quien estaba al volante de la camioneta de placa de rodaje TEG-819, fue multado por una agente de la Policía de Tránsito por estacionarse en zona rígida (frente a la Casa de Gobierno Regional de La Libertad).

Correo trató ayer de obtener la versión de Lorena Carranza, pero no respondió las llamadas que le hicimos. No obstante, desde el Consejo Regional informaron que hoy la consejera delegada saldría a responder por esta denuncia en su contra.

Empero, en una entrevista que concedió tiempo atrás a SOL TV, Carranza dijo que el chofer no es del GORE y que ella le remunera de sus propios ingresos o dietas por sus servicios. No obstante, la orden de servicio N° 0000959 precisa que Andrés Angulo es chofer de la referida entidad desde el 25 de marzo.

MINIMIZA

Ever Cadenillas Coronel, quien aún cumple el rol de consejero por Trujillo, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entrega sus credenciales como vicegobernador, se pronunció sobre este tema y minimizó la denuncia presentada por Martín Camacho.

“Yo creo que los gerentes regionales deben dedicarse a sus gestiones y no salir de ese ámbito. El tema de la camioneta y el chofer ya fue tratado; incluso, lo denunciaron”, añadió.