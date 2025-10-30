El alcalde de Trujillo Mario Reyna Rodríguez, quien fue presentado por César Acuña como el “gallo” de Alianza para el Progreso (APP) para las elecciones municipales de octubre de 2026, aseguró que las explicaciones que presentó el dirigente apepista Óscar Acuña sobre el presunto cobro de coimas en el que fue involucrado, habrían “dejado muchas dudas”.

Esto, luego de que el dominical Punto Final revelara que un colaborador eficaz de la Fiscalía dijo que el coordinador regional de APP habría recibido sobornos por S/ 77 mil de la empresa Frigoinca, con la finalidad de que interceda con funcionarios de la Gerencia de Salud del Gobierno Regional, entidad a cargo de fiscalizar a esa compañía.

“El comunicado que sacó, lejos de aclarar, me parece que ha dejado muchas dudas todavía porque, vuelvo a reiterar, (el informe) dice 70 mil soles y es ratificado esto por un colaborador eficaz, y son desembolsos bancarizados. El señor (Óscar Acuña) solamente ha respondido en su comunicado por 20 mil soles, quedan 55 mil soles en el aire. Entonces, eso necesita esclarecerse”, aseguró.

Que se vayan

Mario Reyna, asimismo, consideró que Óscar Acuña debería ser separado del partido mientras duren las investigaciones.

Tras enfatizar que sus declaraciones las realiza como militante, dijo que la organización política debería actuar como, en su momento, hizo con Juan José Fort, quien fue expulsado de APP tras revelarse presuntos actos de corrupción durante su gestión como gerente de Producción del Gobierno Regional La Libertad.

“Eso tendrán que analizarlo ellos; pero si por mi fuese, creo que el señor que fue alcalde de Moche, Roger Quispe, debe ser expulsado; el señor Vásquez Llamo (exalcalde de Víctor Larco) debe ser expulsado. En todo caso creo, que ya no tienen vida política partidaria, pero en este caso quien sí la tiene es el señor Óscar acuña y también debería ser separado de los próximos comicios”, acotó.

Hay que indicar que tras el escándalo, APP decidió retirar la candidatura de Óscar Acuña para las elecciones 2026. Postulaba a diputado.