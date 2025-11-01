Réplica. Lorena Carranza Blas, presidenta del Consejo Regional de La Libertad, sostuvo que la denuncia que interpuso en su contra Martín Camacho Paz, gerente regional de Educación, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado y malversación, es una clara “represalia” porque ella solicitó que lo remuevan del cargo debido a la mala gestión que realiza.

Advirtió que su equipo legal analiza la denuncia que realizó el funcionario, porque se han hecho afirmaciones que podrían significar una difamación en su contra.

“Para mí es una clara represalia, porque yo pedí que salga de la gerencia de Educación. Solicité que lo saquen para que pueda postular sin problemas a otro cargo público, porque si va entrar en campaña política tiene que hacerlo con su propio peculio y no con dinero del Estado”, expresó Carranza.

QUE ENTIENDA

La consejera delegada dijo que el gerente tiene que entender que los consejeros regionales tienen como función fiscalizar y él (Martín Camacho) no puede ir denunciando cada vez que cuestionan su desempeño al frente de la gerencia de Educación.

“Si él cree que fiscalizarlo es una ofensa, entonces que haga las denuncias que corresponda, cuatro cinco o seis, pues con eso solo evidencia que para eso sí tiene tiempo y no para ir a la sierra de La Libertad a conocer la realidad de las instituciones educativas”, cuestionó la presidenta del Consejo.

MÁS CRÍTICAS

Martín Camacho, quién está afiliado a Alianza para el Progreso (APP), ha inscrito su precandidatura al cargo de diputado.

En ese sentido, Lorena Carranza instó a los liberteños a tener en cuenta a quién le dan su voto. “Esa es la clase de funcionarios que tenemos. Toman represalias porque exigimos que haga su trabajo, porque no hay resultados positivos en el sector Educación”, insistió.

LA DENUNCIA

En este punto es importante señalar que la denuncia que interpuso Martín Camacho contra Lorena Carranza ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios es porque, presuntamente, la consejera delegada hizo que un trabajador del GORE se convierta en el conductor de su camioneta particular de placa TEG-819. Ella siempre ha sostenido que eso es falso.

No obstante, el locador en cuestión es Andrés Angulo Álvarez, quien trabaja en el GORE desde el 25 de marzo de este año.