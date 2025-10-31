Para Óscar Acuña Peralta, la Dirección Ejecutiva Nacional de Alianza para el Progreso (APP) “reaccionó muy rápido” al tomar la decisión de retirar su participación en el proceso electoral de 2026.

Los directivos apepistas resolvieron sacarlo de carrera tras la difusión de un reportaje que lo acusa de presuntamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Frigoinca.

“Me parece que todo ha sido muy rápido, pero qué voy a hacer. Solo me queda dejar la participación para ser diputado. Esperaré a que se resuelve el tema legal. Yo sé que todo saldrá muy bien”, manifestó ayer el hermano de César Acuña.

SE DESPIDE

No obstante, mediante un comunicado emitido el último miércoles por la noche, Óscar Acuña se despidió de sus adeptos y dejó entrever que se alejaba de las filas de APP. Sin embargo, ayer el mismo aclaró que eso no es así.

“Yo sigo en APP, solo estoy dejando mi intención de ser diputado. Solo es eso”, resaltó.

“Hoy cierro esta etapa, me despido con el corazón lleno de gratitud y esperanza. Seguiré apoyando a todas las personas desde donde me encuentre y hasta que Diosito me dé vida, porque ese es mi gran compromiso”, se lee en su pronunciamiento.

PESQUISAS

Sin embargo, el asunto parece no ser tan sencillo para Óscar Acuña, pues no solo quedaron truncos sus planes de convertirse en diputado, sino que enfrenta un proceso de investigación interno en APP y posiblemente tendrá que responder en el fuero penal.

En el reportaje emitido por el programa Punto Final se le acusa de presuntamente recibir dinero de la empresa Frigoinca. No obstante, el hermano de César Acuña asegura que solo se trató de un “préstamo”.

Ayer tratamos de indagar sobre este punto y ver si Óscar Acuña se ratifica en su versión inicial, pero optó por no profundizar. “Yo sobre ese tema no hablaré más”, expresó de manera cortante.

REEMPLAZO

Fuentes de APP comentaron que le han hecho llegar una propuesta a Dante Chávez Abanto para que sea él quien tenga el número uno en la lista de precandidatos al puesto de diputado por La Libertad. Sin embargo, aún no hay una respuesta del experimentado apepista.

Dante Chávez es considerado uno de los pilares y fundadores de APP. Fue regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y también consejero regional por Trujillo. Se supo que ahora está fuera de la ciudad, pero retornará en los próximos días.