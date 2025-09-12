El jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén Aréstegui, informó ayer al pleno del Consejo Regional de La Libertad que en 10 días se reiniciarán las obras definitivas en las quebradas San Ildefonso y San Carlos.

El funcionario dijo que se ha decidido dar prioridad a estas obras y que de los S/ 1,000 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió al ANIN para reactivar los proyectos, un importante porcentaje será destinado a estas obras en la región La Libertad.

Hernán Yaipén estimó que entre marzo y abril de 2026 se deben culminar estos trabajos, cuya finalidad es proteger a la población de la provincia de Trujillo de desbordes e inundaciones.

SUBEN COSTOS

Ahora bien, Hernán Yaipén precisó que las obras en la quebrada San Ildefonso tienen un avance de 70% y que se necesitan S/ 550 millones más para culminar los trabajos.

No obstante, cuando el consejero Robert De La Cruz le preguntó cuánto fue el presupuesto inicial de esta importante obra, Yaipén indicó que el diseño y expediente inicial de este megaproyecto lo elaboró en un primer momento el Gobierno Regional de La Libertad por S/ 363 millones, pero que desde que inició su ejecución en 2021 a la fecha ya se han invertido S/ 890 millones y lo que falta para acabar los trabajos es S/ 550 millones. Es decir, el presupuesto se elevó de una forma exorbitante.

Esto fue cuestionado por el consejero Ever Cadenillas Coronel, pues cuando se firmó el contrato de Gobierno a Gobierno con Reino Unido se aseguró que los trabajos avanzarían sin contratiempos y las obras definitivas serían terminadas en un menor plazo. “Sin embargo, eso no ha sucedido. Es más, los que ejecutan los trabajos en las quebradas son empresas peruanas, porque se ha subcontratado”, resaltó.

Empero, Hernán Yaipén indicó que los costos se elevaron porque en el diseño y el expediente técnico inicial no se consideraron varios aspectos fundamentales en la obra, por ejemplo, un kilómetro de túnel.

En relación a la quebrada San Carlos, el jefe del ANIN aseguró que su avance es de 90% y al igual que San Ildefonso tendrá prioridad para que se concluyan entre los meses de marzo y abril de 2026.

Lamentablemente las obras de prevención en el río Chicama, cuyo avance es de 34%, todavía no tienen fecha para reiniciar. En una situación más complicada se encuentra el río Virú, pues allí todavía no se han iniciado trabajos.

El consejero Ever Cadenillas pidió también darle prioridad al río Virú, ya que años atrás el puente Virú colapsó ante la crecida del cauce e incomunicó a La Libertad con Lima y el sur del país.