El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexander Wuerner Milla Reyes, investigado por el asesinato del técnico superior de la Policía Cristian Wilfredo Astocondor Zavaleta.

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El acusado fue detenido el 10 de julio, cuando huía en una motocicleta luego del atentado perpetrado al agente policial en la urbanización Las Orquídeas, en Trujillo. Milla fue embestido por el conductor de la camioneta en la que se trasladaba su víctima, lo que imposibilitó su fuga.

Tras ser atrapado, el investigado reconoció su participación en el asesinato. Sin embargo, dijo que no disparó y solo manejó uno de los vehículos usados para seguir al agente.

Durante la audiencia, el Poder Judicial también evalúo los antecedentes policiales del detenido. Por ello, dispuso que sea internado hasta abril del 2027, tiempo en el que deberá determinarse si recibe o no una sentencia condenatoria por este crimen.