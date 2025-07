La situación en las playas de Víctor Larco, Huanchaco y Las Delicias se vuelve cada día más crítica debido al avance imparable del mar, que pone en riesgo a más de 2,500 familias. Uno de los proyectos claves para frenar la erosión costera permanece paralizado, sin soluciones efectivas por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). A pesar de haberse convocado procesos para reforzar el enrocado, estos han sido declarados desiertos, dejando a la población en una situación de alta vulnerabilidad.

María Cortavitarte, representante del Frente Cívico de Víctor Larco, cuestionó duramente la gestión del MTC y señaló la falta de personal calificado dentro del ministerio.

“El mar sigue avanzando y el MTC no está cumpliendo con sus funciones. No tiene el equipo idóneo para atender las emergencias en los balnearios. El ministro debe escuchar los problemas de La Libertad, no darnos la espalda”, afirmó con indignación.

La dirigente exigió acciones inmediatas, en particular la ejecución urgente del enrocado que podría mitigar los efectos de la erosión.

“Somos 2,500 familias afectadas. Ellos se olvidan que fue la ciudadanía quien los puso ahí. ¿Tiene que ocurrir una tragedia para que actúen?”, cuestionó, haciendo un llamado a la acción directa del gobierno central.

Mientras tanto, los vecinos de estas zonas costeras viven con el temor constante de perder sus viviendas y medios de vida. La falta de respuesta del MTC no solo retrasa la solución, sino que agrava una crisis ambiental y social que podría haberse evitado con una gestión oportuna y responsable.