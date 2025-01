El exalcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Paúl Rodríguez Armas, sostuvo que la alternativa más viable para que se reactiven los trabajos en la obra de Reconstrucción, Rehabilitación y Reposición del Centro de Salud de Alto Trujillo es que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) asuma la ejecución de la misma, con presupuesto propio. Según precisó, se requieren al menos S/ 20 millones.

“Lo puede hacer bajo una coordinación y con informes bien elaborados y sustentados desde las áreas ediles de Planeamiento, Presupuesto y Administración a la Contraloría General de la República. Los recursos económicos pueden ser del canon o directamente recaudados. Es el camino más viable y la única alternativa que tienen. Así también, los actuales funcionarios se evitarán problemas administrativos a futuro”, advirtió.

Sin financiamiento

Rodríguez señaló que al no haberse garantizado la continuidad de la inversión de 2023 al 2024, y al no existir la fuente de financiamiento de la obra, que fue la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), se generó un engorroso problema que es muy complicado de resolver.

“Ahora, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que reemplazó a la ARCC está en un proceso de implementación y hay un vacío que los funcionarios por desconocimiento de la norma presupuestal no pueden solucionar”, manifestó la exautoridad edil.

Se protegen

Es más, de acuerdo a lo afirmado por Paúl Rodríguez, los funcionarios ediles de la MPT “no quieren solucionar este problema”, para evitar un proceso administrativo disciplinario posterior.

“Eso quiere decir que, desde el punto de vista de ellos (funcionarios), el derecho de cuidar su responsabilidad administrativa es más importante que el derecho de los vecinos y de los ciudadanos de tener una atención de calidad en salud”, enfatizó Rodríguez.

Versión edil

Consultado al respecto, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dijo que la solución para reactivar las obras en el Centro de Salud de Alto Trujillo no depende de la MPT, sino del Ejecutivo, a través del ANIN. “Sé que están haciendo un empadronamiento para indicar qué proyectos están en ejecución y los que están con avances de más del 50% se verá cómo terminan de ser financiados. El Estado no sabe qué hacer con toda la cantidad de proyectos que dejó ARCC”, recalcó.

Reyna fue enfático al indicar que la MPT no puede culminar con sus recursos la obra del Centro de Salud de Alto Trujillo, porque no se cuenta con ese presupuesto. “Dadas las necesidades que tiene la MPT no podemos financiar esa obra. Otro punto es que no es nuestra competencia. Las municipalidades han terminado haciendo postas de salud y ese es el resultado del grado de putrefacción de entidades como ARCC, donde los alcaldes iban con su expediente, pasaban cualquier cosa, te daban plata y terminaron por embalsar todo eso. Eso tiene que corregirse”, acotó.

Cabe indicar que el Ejecutivo puso a la MPT como unidad ejecutora de esta obra.