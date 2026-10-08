Extorsionadores continúan sembrando el terror en La Libertad. Entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, delincuentes detonaron dos explosivos en inmuebles de la región La Libertad.

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A las 11 de la mañana de hoy, un maleante llegó caminando hasta una vivienda situada en la cuadra 14 de la avenida 12 de Noviembre de Florencia de Mora, en Trujillo, y arrojó un cartucho de dinamita que afectó la puerta y ventanas del inmueble.

El estallido también rompió vidrios de negocios situados al costado del predio atacado.

La delincuencia también detonó un artefacto explosivo en una bodega ubicada en la calle Alamiro Calderón de Pacasmayo. El negocio sufrió daños materiales.

Ambos atentados son investigados por la Policía. La primera hipótesis es que fueron atacados por extorsionadores que exigen el pago de cupos.