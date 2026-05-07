Un nuevo ataque a una discoteca ocurrió en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo. Esta vez, motociclistas dispararon diez balazos contra la fachada del establecimiento nocturno Wados Club.

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El ataque, perpetrado a las 11 de la noche del miércoles, fue captado por una cámara de seguridad de la zona. Ahí se ve cuando dos delincuentes llegan en un vehículo menor hasta el local, situado en el cruce de la avenida Larco con la calle 28 de Julio.

En las imágenes se aprecia que uno de los maleantes saca un arma de fuego y, sin que la motocicleta en la que iban frene completamente, dispara contra la fachada de la discoteca. Luego, los extorsionadores huyeron a toda velocidad.

Al lugar del atentado llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Divincri), quienes recabaron videos y entrevistaron a testigos del atentado. Se sospecha que los dueños del local sean amenazados con la intención de que paguen cupos.