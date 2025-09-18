Las organizaciones criminales siguen sembrando el terror en la región La Libertad. Esta vez, delincuentes quemaron dos buses en la provincia de Chepén porque sus propietarios se habrían negado a pagar cupos.

Madrugada de terror

El primer atentado ocurrió a la 1:50 de la mañana de ayer.

De acuerdo con el atestado policial de la comisaría de Talambo, delincuentes llegaron hasta la cuadra 4 de la calle Santa Rosa, en el asentamiento humano Villa Los Mártires del sector Talambo, y quemaron la unidad de placa de rodaje B01-965 que se encontraba estacionada en el frontis de la vivienda de su víctima. El ómnibus, afiliada a la empresa Ortiz, es usada para trasladar a trabajadores de Agrícola Cerro Pietro hasta su sede en Pacanguilla.

El dueño del vehículo denunció ante la Policía que es víctima de amenazas de muerte. Detalló que extorsionadores le exigen el pago de S/ 5 mil para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

No paran. El segundo ataque se reportó a las 2:15 de la madrugada en el asentamiento humano Nuevo Paraíso, también en el sector Talambo. Ahí criminales rociaron combustible y le prendieron fuego a la unidad de placa de rodaje B5O-952, afiliada a la empresa de transporte Fustamante E.I.R.L. Esta compañía transporta a trabajadores a la agroindustrial Safresco, en Pacanguilla.

El propietario del bus, de iniciales J.D.B.V., denunció la extorsión en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chepén, que inició las diligencias para atrapar a los responsables.

Seguridad

La creciente ola delictiva en Chepén ha originado que sus pobladores demanden una mayor intervención policial. Además de los constantes ataques extorsivos, la provincia ya ha sufrido 10 asesinatos a balazos este año.