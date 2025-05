Los restos de los 13 trabajadores de la empresa de seguridad R&R que fueron asesinados en Pataz ya están en la morgue de Trujillo, en donde sus familiares esperan retirar los restos y exigen justicia.

PIDE JUSTICIA

El padre de Josué Carbonel Beltrán indicó que su hijo llevaba cuatro años trabajando como seguridad en una mina de Pataz.

“Siempre le decía que se retire, porque Pataz es una zona roja”, indicó en declaraciones a Sol TV Noticias.

También lamentó que en su momento el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dudara sobre el rapto de las 13 personas en la provincia de Pataz.

“Estoy indignado. El responsable es aquí los funcionarios del Estado y el señor (Gustavo) Adrianzén que sale a informar que el día viernes que no hay denuncia de los familiares y no amerita la búsqueda; sin embargo, los familiares, que nos enteramos el día sábado, mis hijas subieron a Huamachuco para poner la denuncia el día martes. El señor Adrianzén es un patán, porque no tuvo contemplanza con aquellos que han estado retenido por esos delincuentes. Es una mentira grande. El martes a las 10 de la noche se presentó esta denuncia. Estos son seres humanos”, remarcó.

VÍCTIMAS

Los 13 trabajadores de la empresa R&R, que el pasado 26 de abril fueron secuestrados por un grupo armado y que han sido identificados como: Nilver Pérez Chuquipoma (24), César Rospigliosi Arellano (39), Frank Monzón Valeriano (24), Jhon Facundo Inga (30), Franklin Facundo Inga (24), Josué Carbonel Beltrán (33), Deyther Domínguez Ramírez (29), Darwin Cobeñas Panta (31) y Juan Ñaupari Salva.