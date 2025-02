El colapso del techo del centro comercial Real Plaza de Trujillo, dejó 6 muertos y más de 80 heridos; y de acuerdo el ministro de Salud, César Vásquez, 39 de ellos permanecen hospitalizados.

Entre las víctimas figuran la joven pareja conformada por Harumi Carbajal Velásquez y Jhosmar Rodríguez Cruz. La joven falleció en el lugar, mientras que Rodríguez Cruz está internado luego de que le amputaran la pierna derecha para rescatarlo.

No obstante, los familiares de ambos le indicaron a RPP que hasta el momento, Real Plaza no se ha hecho cargo de ningún gasto. A pesar de que el gerente general de la empresa, Misael Shimizu, dijo que se iban a “hacer cargo de todas las víctimas”.

Yuri, prima de Harumi, manifestó que ningún representante del Real Plaza se acercó para darles “ni apoyo, ni información, ni condolencias”.

“No me voy a cansar de decirlo: Nadie nos ha dado ningún tipo de apoyo por parte del centro comercial Real Plaza. Ni apoyo ni información ni condolencias, nada. Ni apoyo moral ni económico”, declaró al mencionado medio.

“Que el gerente se acerque, que tenga la amabilidad y, por lo menos, unas palabras de consuelo”, sostuvo.

No obstante, Yuri dice que su familia no “está pidiendo dinero, como está circulando por redes sociales”, sino que exigen “justicia y que esto no quede impune”.

“No estamos pidiendo dinero, no necesitamos, porque gracias a Dios la familia se ha unido y estamos haciendo todo lo mejor para darle el último adiós a mi prima”, agregó.

“[Tenía] 21 años, una jovencita con todo el futuro por delante, una vida que vivir, tenía muchos sueños y metas […] Ha sido una chica estudiosa, alegre, profesional, buena trabajadora. Ella ha trabajado para [una empresa que operaba en el Real Plaza Trujillo], la cual ha sido la que nos ayudó, siendo que ellos no tienen nada que ver, porque ella ha sido una excelente trabajadora”, afirmó.

Por su lado, Diandra Ponce Cruz, prima hermana de Jhosmar Rodríguez Cruz, sostuvo que el joven está inmerso en una profunda depresión, no solo por haber perdido la pierna, sino también por el fallecimiento de Harumi, quien era su novia.

“Jhosmar lo primero que nos indica es que se siente culpable, porque estaba con Harumi en ese momento y no pudo salvarla. Lamentablemente, él siente la culpa y sabemos que él no es responsable de lo que está pasando. Sabemos que le han amputado la pierna derecha. Al igual que Harumi, era egresado de Contabilidad con muchos proyectos de vida”, expresó.

Ella también aseguró que el Real Plaza no ha cubierto con ningún gasto médico.

“Por el momento, solo hemos recibido como un comunicado, una notificación que nos ha llegado al domicilio, dirigida a mi primo Jhosmar Rodríguez Cruz, en el cual indican que se van a hacer cargo de todos los gastos y han brindado un número. No se han comunicado con las familias, con mis tíos, con mis primos, con ninguno. No se han hecho presentes a ver realmente la situación”, refirió.

También, Diandra dijo que el día en que ocurrió la tragedia, personal de la empresa le dieron una información incorrecta sobre la situación de su familiar.

“Han pasado casi 6 horas para que lo saquen, lo rescaten de ahí, pero personas que nos daban información aquí [se refiere al centro comercial] hasta llegaron a apagar las luces y nos indicaron que no había nadie más, que ya no iban a rescatar”, enfatizó.

“Nosotros teníamos la información de que él estaba ahí, de que lo iban a rescatar, pero por personas que estaban adentro, por bomberos, más no por ellos”, agregó.

Posteriormente, ella espera que el Real Plaza se haga cargo de la situación y exige justicia para dar con los responsables de la tragedia.

“Que se aclare todo lo que pasó, que por favor se hagan cargo de todo lo sucedido debido a que mi primo, lamentablemente, ya no va a ser igual por todo lo que le ha pasado […] Él dice ‘ya para qué me dejaron vivo, ya lo he perdido todo’. Lamentablemente, no va a poder desarrollarse de la misma manera”, indicó.

“Nosotros pedimos justicia, que no quede impune, y a toda la gente que está viendo que nos ayude a luchar con esto, porque todos hacemos uso de un Real Plaza de un mall, no estamos ajenos a que nos pueda pasar una desgracia”, puntualizó.

