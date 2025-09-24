La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo investiga a los alcaldes Mario Reyna (Trujillo), María Cortijo (Ascope) y Julio Correa (Chepén) por los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, luego de que como integrantes de la Junta General de Accionistas de Sedalib aprobaran la remoción en el cargo del presidente del directorio de esa empresa, Percy Rosario Martell. Las diligencias preliminares fueron declaradas complejas, por lo que la Fiscalía tendrá ocho meses para revisar el caso.

Acusación

La denuncia que dio origen a este proceso penal fue presentada el 19 de agosto por Danilo Pinillos Vinces, quien señaló presuntas irregularidades en la separación de Rosario Martel.

Detalló que fue el burgomaestre Mario Reyna quien promovió el proceso para sacar del cargo al director de Sedalib. Esto, a pesar de que no contó con la aprobación del concejo municipal de Trujillo, que es el principal accionista de esa empresa. La remoción se concretó el 22 de julio, durante reunión de la Junta General de Accionistas.

Ante esto, el Ministerio Público dispuso citar a los alcaldes Reyna, Cortijo y Correa para el 6 de octubre. Ellos deberán dar su declaración de manera virtual. Ese mismo día también fue convocado Percy Rosario.

Como parte de las investigaciones, asimismo, se requirió información a Sunarp, Sedalib y al municipio de Trujillo.

Reacciones

Los regidores del municipio de Trujillo Melvin Valderrama y Jorge Vásquez se mostraron a favor de las diligencias iniciadas por la Fiscalía. Ambos recordaron que el Concejo le renovó la confianza a Rosario, por lo que debió continuar en el cargo.

En respuesta, el alcalde provincial Mario Reyna dijo que acudirá al llamado del Ministerio Público para “aclarar” el tema.

“La Junta General de Accionistas está compuesta por tres municipalidades: Trujillo, Chepén y Ascope, de tal forma que quien toma los acuerdos en Sedalib es la Junta General de Accionistas”, afirmó.