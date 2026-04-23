El Ministerio Público y agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) allanaron la Municipalidad del Centro Poblado Luz del Sol, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope. Estas acciones forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer la existencia de una presunta red de traficantes de terrenos que perpetraron atentados en esa localidad.

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Intervención

El operativo incluyó el descerraje de oficinas y la incautación de bienes ediles. Además, tras revisar diversas áreas, las autoridades decomisaron documentación que permitirá esclarecer si trabajadores ediles estarían implicados en acusaciones que vinculan a esa comuna con el presunto delito de tráfico de terrenos.

Como parte de las investigaciones, además, en los próximos días se citará a los funcionarios de las áreas intervenidas.

Las diligencias forman parte de una indagación que se inició luego de que se registraran algunos asesinatos en el distrito de Chicama. Tras las pesquisas se conoció que los crímenes guardarían relación a delitos perpetrados por organizaciones criminales vinculadas a la posesión ilegal de terrenos.

Responde

A través de las redes sociales, la Municipalidad del Centro Poblado Luz del Sol emitió un comunicado confirmado la intervención del Ministerio Público. La comuna aseguró que desde que iniciaron las indagaciones atendieron los requerimientos “como una clara señal de transparencia y de deseo que se aclaren las investigaciones”.

“Informamos que en esta etapa se ha entregado documentación diversa a la Fiscalía, por lo que nos corresponde entrar en un proceso de reordenamiento de nuestro archivo documentario para garantizar una buena atención a nuestros administrados”, indicó.

También suspendió la atención el día de hoy, jueves, y anunció que la misma se retomará mañana.