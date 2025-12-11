Con el propósito de liderar el transporte sustentable en el país y ofrecer la solución integral más completa a los usuarios, Scania Perú acerca repuestos genuinos, servicios de mantenimiento y conectividad a los transportistas que operan en este corredor estratégico del norte peruano a través de una nueva tienda de repuestos en Huamachuco, en la región La Libertad.

“En Scania creemos que la mejor manera de acompañar el crecimiento del transporte en el Perú es estar cerca de nuestros clientes, con una red propia y soluciones integrales que combinen vehículos, servicios y financiamiento. La apertura de esta nueva tienda de repuestos en Huamachuco refuerza nuestra presencia en las principales rutas de transporte, nos permite reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la disponibilidad de las flotas que mueven la economía del país”, señaló Renán Souza, director de Servicios de Scania Perú.

Huamachuco y la sierra de La Libertad concentran un importante movimiento de transporte vinculado a la minería, la carga y el traslado de pasajeros, con rutas de alta exigencia, altura y condiciones climáticas retadoras.

En este contexto, la nueva tienda de repuestos representa una palanca de crecimiento y una oportunidad para consolidar su red de atención propia, en zonas donde cada hora de operación de los vehículos es determinante para la continuidad de los proyectos y contratos de servicio.

“Esta tienda de repuestos en Huamachuco nos permite estar más cerca de nuestros clientes y de sus operaciones diarias. Queremos que los transportistas de la sierra de La Libertad sientan que cuentan con un socio que los acompaña en el crecimiento de sus negocios”, sostuvo Renán Souza.

Los principales beneficiarios serán las empresas mineras que operan en la zona y las compañías de transporte de carga y pasajeros que recorren rutas exigentes en La Libertad y regiones cercanas.