Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía detuvo en el distrito de Huanchaco, Trujillo, a dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión. Durante el operativo se incautaron explosivos, celulares, chips, dinero en efectivo y decenas de stickers usados por la banda delictiva para marcar a quienes les pagan cupos.

La captura estuvo a cargo de efectivos de la Sección de Drones de la Región Policial La Libertad, de la División de Investigación de Robos del Departamento de Investigación Criminal Norte y de la División Regional de Inteligencia.

Ellos llegaron hasta un inmueble situado en la intersección de las calles Inca Roca con Juan Velasco Alvarado, en el centro poblado El Milagro, y ahí detuvieron para detener a Franklin George Rivas Bravo (31) y Lucero Yanela Alva Rodríguez (25).

La policía informó que durante la redada incautaron 38 balas, cinco artefactos explosivos, S/ 4,360 en efectivo, seis celulares, tres chips, una Tablet, una motocicleta y 58 stickers con la inscripción “DEFENCE-T.R”.

Los detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal Norte para continuar con las diligencias de ley. Ellos serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión.