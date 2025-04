César Acuña Peralta, gobernador de la región La Libertad, anunció ayer que desde agosto iniciará una serie de audiencias públicas en distintos lugares de la región para informar a la ciudadanía sobre la cantidad de obras que está ejecutando.

VER MÁS: César Acuña entregó dinero en efectivo a damnificada tras huaico en Trujillo

El anuncio lo hizo en el distrito de Huanchaco durante una ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de pistas y veredas en el sector Las Lomas 1.

“Habrá momentos para que los liberteños escuchen lo que hemos hecho y desde agosto se celebrarán audiencias públicas para informar a la gente lo que estamos haciendo. La gente está cansada de que le mientan. No le tengo miedo a la gente, porque mientras haga bien las cosas, no hay por qué esconderse. Mientras tu conciencia esté tranquila, da la cara. Estamos invirtiendo lo más que podemos en educación y salud (sic)”, manifestó la autoridad regional.

SOLO AL PUEBLO

Aseguró que de ahora en adelante no escuchará a ningún político y solo prestará oídos al pueblo.

“Voy a ser sordo, no me interesa lo que hablen los políticos y lo hago porque soy como ustedes (población). Vengo de una madre que no fue a la escuela, soy hijo de un agricultor con primer año de primaria. Soy un chotano guerrero que le ha dado guerra a la pobreza y no me doblego a la gente que me tiene un poquito de cólera y un poquito de envidia. ¿Cuántos quisieran ser como este pechito? Pero no lo van a lograr”, enfatizó en su discurso.

PUEDE LEER: Gobierno Regional de La Libertad solo gastó el 6.1% de su presupuesto para obras

TAMBIÉN UN LEMA

César Acuña comentó, además, que se ha puesto como objetivo “acuñar” una frase: “Lo que Acuña dice, Acuña lo cumple. Eso quiere decir que soy un hombre de palabra”, recalcó.

En ese sentido, reconoció que los gobiernos regionales anteriores le fallaron a la población, pues no se preocuparon en invertir en salud ni educación.

“Le han fallado a mi gente. Para cerrar brechas en educación necesitamos S/ 9 mil millones porque nunca se acordaron en invertir en educación. En salud hay una brecha de trabajadores de 8 mil. Nos faltan médicos, enfermeros, técnicos y eso hay que gestionarlo y lo estamos haciendo”, acotó.