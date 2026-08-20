El gerente de Administración del Gobierno Regional de La Libertad, Jobvito Flores Mariños, aseguró que el pago de S/ 11,161.94 por concepto de vacaciones truncas a favor del exgobernador César Acuña Peralta se ajusta a ley.

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Como informó Correo, la Subgerencia de Recursos Humanos aprobó abonarle ese monto correspondiente a sus beneficios ganados el 2025.

“El procedimiento no es nuevo en el Estado peruano, se realiza con todo el personal que culmina su vínculo con el gobierno regional y se realiza en todas las entidades públicas y privadas; no solamente en el Perú si no en el mundo, porque son derechos constitucionales. Los derechos son irrenunciables y eso se otorga de oficio”, aseveró.

El funcionario, asimismo, negó algún favorecimiento a César Acuña, pues, incluso, el pago se hizo diez meses después de su renuncia, cuando normalmente solo demora entre uno y dos meses. “Ha seguido el tratamiento que sigue cualquier expediente y hasta ha demorado más de lo que normalmente demora”, agregó.

Respecto a la resolución de la Subgerencia de Recursos Humanos que indica que fue el exgobernador quien promovió el pago de sus vacaciones, Jobvito Flores precisó que fue un “error de digitación”.

“Es un formato que falta actualizar. Anteriormente, las vacaciones truncas las promovía o solicitaba el extrabajador, entonces, ahora hemos omitido esto porque este beneficio debe ser entregado de oficio, y como anteriormente lo solicitaba el trabajador, entonces, el formato ha quedado así”, manifestó.

Se pronunció

Horas antes, César Acuña también se pronunció sobre este tema. Él negó haber solicitado o gestionado ante el Gobierno Regional de La Libertad el pago de sus vacaciones truncas.

“Ese trámite ha sido iniciado de oficio por la administración del gobierno regional, conforme a ley y para los exfuncionarios a quienes corresponde este beneficio”, aseguró.

El líder de Alianza para el Progreso (APP), asimismo, aseguró que “el íntegro del monto que me corresponda será donado para obras sociales en beneficio de la población de La Libertad”.