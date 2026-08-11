El gerente regional de Infraestructura, Aldo Zambrano Meléndez, indicó ayer que el Gobierno Regional (GORE) La Libertad resolvió el contrato con el Consorcio Otuzco, responsable de la construcción del nuevo hospital en la Capital de la Fe.

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El alto funcionario explicó que esta decisión se tomó debido al retraso injustificado de la obra y a la insolvencia económica de la referida compañía, “situación que ha impedido alcanzar un avance significativo” en la ejecución del proyecto, uno de los más emblemáticos de la gestión que empezó el ahora exgobernador regional César Acuña Peralta.

Postura

Zambrano precisó que el proyecto inició en diciembre de 2024, cuenta con una inversión superior a los S/ 117 millones y registra un avance físico que no llega ni al 4%. Pese a esta situación, aseveró que, en aproximadamente seis meses, la obra podría reactivarse en condiciones favorables para la entidad.

“Es una empresa insolvente. El 14 de agosto realizaremos una constatación física de la obra, con la presencia de un notario, y haremos el inventario de todo. El GORE procede a la toma formal de control físico del recinto hospitalario”, señaló el funcionario ante el pleno del consejo regional.

De acuerdo con el gerente de Infraestructura, ante esta situación el objetivo es lanzar una nueva convocatoria en diciembre de este año para que la nueva administración regional se encargue de ejecutar lo que resta de la obra.

Quien también estuvo presente en la sesión fue el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, quien dijo: “Vamos a continuar con la toma de control de la obra y seguiremos con el expediente de saldo de obra para dejar encaminado este proyecto”.

En la segunda quincena de este año, la Contraloría General de la República advirtió que alertó al GORE “sobre el retraso en la culminación de los trabajos de perforación y fragmentación de roca en la construcción del nuevo Hospital de Otuzco”.