La consejera regional por Otuzco, Irma Ávalos, instó a las autoridades competentes a darle solución de manera célere a los problemas que han originado retrasos en la construcción del nuevo del Hospital Provincial “Elpidio Berovides Pérez” de Otuzco.

Precisó que son más de 100 mil pobladores quienes necesitan con urgencia de un moderno establecimiento de salud, toda vez que el antiguo nosocomio ya ha rebasado su capacidad.

RETRASOS

Cabe indicar que el contrato para la construcción del nuevo nosocomio se firmó el pasado 13 de noviembre de 2024, con el Consorcio Otuzco. De acuerdo con el cronograma, la obra debe culminar en diciembre de 2026, pero a la fecha registra un avance físico del 2%.

El presupuesto inicial para este importante proyecto es de S/ 113 millones, pero se estima que con el equipamiento médico el monto supere los S/ 150 millones.

PROBLEMAS

Uno de los inconvenientes que retrasó el avance de la obra es que previamente se tenía que adecuar el terreno donde se construiría el hospital, toda vez que la superficie es demasiado rocosa. Se firmó una adenda para poder iniciar un trabajo especializado sin uso de explosivos, para acondicionar el terreno de manera segura y continuar posteriormente con la cimentación y ejecución de estructuras fundamentales del futuro nosocomio. Este trabajo se está realizando.

Sin embargo, mediante Informe de Hito de Control N° 032-2026-OCI/5342-SCC, la Contraloría General de la República detectó que el actual sistema de agua potable del distrito no tendría capacidad suficiente para abastecer al futuro establecimiento de salud cuando entre en funcionamiento.

Ante esto, la consejera Irma Ávalos lamentó que esta “emblemática” obra solo tenga 2% de avance.

“Creo que nuestras autoridades del Gobierno Regional de La Libertad ya tienen conocimiento de la observación que ha hecho Contraloría y están viendo la visita in situ de la obra, para ver junto con la Municipalidad Provincial de Otuzco cómo sanear este problema y ver de qué cauce se puede tener agua dentro del hospital”, indicó.

Mencionó que el antiguo nosocomio tiene más de 70 años y por ende es necesario contar con un nuevo establecimiento de salud. “Necesitamos más consultorios y más especialistas para atender a nuestra población”, acotó.

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