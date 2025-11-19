David Ricardo Velásquez Alemán, de 42 años, perdió ayer la vida tras un trágico accidente de tránsito que se registró en la vía que une a Chiclayo (Lambayeque) y Piura.

La víctima mortal, hijo del exrector de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Orlando Velásquez, iba como copiloto en una moderna camioneta que, por materia de investigación, terminó chocando de forma violenta contra un tráiler.

Tragedia

De acuerdo con información policial, el lamentable incidente ocurrió al promediar la 1:58 de la mañana de ayer, a la altura del kilómetro 884 de la carretera Panamericana Norte. Velásquez Alemán se encontraba a bordo del vehículo de placa de rodaje T7N-400, que se estrelló contra la parte posterior de la otra unidad, de matrícula ARN-737 y semiremolque T6Q-996, manejado por Junior Anderson More Espinoza (30).

Debido al fuerte impacto, la camioneta habría dado varias vueltas de campana. En el acto, perdió la vida David Velásquez; mientras tanto, el conductor del vehículo, que fue identificado como Alberto Luis Marquina Yupanqui, de 51 años, quedó herido.

Transportistas al percatarse de la tragedia solicitaron el apoyo de la Policía. Hasta la zona del accidente llegaron integrantes de la División de Protección de Carreteras de Mórrope, quienes verificaron que el joven ya no presentaba signos vitales y que la camioneta estaba destrozada en la parte delantera.

Pésame

La UNT expresó sus sentidas condolencias ante este lamentable hecho a través de sus redes sociales.

“Se extiende un abrazo solidario a toda su familia, deseando que Dios Todopoderoso los fortalezca y les brinde resignación por tan irreparable pérdida”, detalló.

Orlando Velásquez es docente principal del Departamento Académico de Arqueología y Antropología de la UNT, y decano de la Facultad de Ciencias Sociales.