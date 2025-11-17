Tres personas fallecidas y dos heridas dejó un accidente de tránsito registrado la tarde del domingo en la carretera Tayabamba-Retamas, en la provincia de Pataz.

Por materia de investigación, un vehículo terminó cayendo por un barranco, a la altura de la peligrosa curva 16 de esta vía en la sierra liberteña.

Testigos de esta tragedia alertaron a los equipos de emergencia, que acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos hasta un nosocomio para que reciban la atención médica especializada.

Además, se realizó el levantamiento de los cadáveres que permanecen como NN.

La Policía investiga las causas de este incidente que enluta a tres familias en una zona catalogada como altamente accidentada.