Agentes de la comisaría de Miramar detuvieron a una persona en el distrito de Salaverry, Trujillo, cuando movilizaba medicamentos que debían beneficiar a asegurados de EsSalud.

La Policía informó que a las 4 de la mañana de hoy, jueves, intervinieron una motocarguera por la plaza de armas de Alto Salaverry. Ahí se detuvo a Elmer Romero Vara (39).

Durante el registro vehicular se encontraron 26 cajas con medicina y 10 sacos de insumos químicos que servirían para adulterar fármacos.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Trujillo, coronel Jorge Porras, dijo que los medicamentos le pertenecen a hospitales de EsSalud en la región Cajamarca.

Según las primeras investigaciones, los productos habrían sido robados de vehículos contratados para hacer las entregas. Los autores de este ilícito serían integrantes de una banda que pretendía vender las medicinas en farmacias de la provincia de Trujillo.