Un menor de edad y un joven de 18 años fueron intervenidos por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo y la División Regional de Inteligencia de La Libertad. Ellos son acusados de participar en el asesinato de una joven universitaria en Chepén y de estar detrás de diversas extorsiones a empresarios de la provincia de Pacasmayo.

Operativo

La captura del adolescente de iniciales E.A.C.M. (17), alias “Cumbe”, y de Luis Alberto Álvarez Campos (18), apodado “Negro”, ocurrió a las 8:30 de la noche del miércoles en un inmueble del sector Santa Luisa, en el centro poblado Limoncarro, distrito de Guadalupe (Pacasmayo).

Durante el operativo se incautaron un celular, dos cartuchos de dinamita y siete balas. De acuerdo a las investigaciones policiales, ellos integrarían la banda delictiva “Los Facinerosos de Limoncarro”.

Los detenidos estarían implicados en el homicidio de Rossana Stephany Portilla Guerrero (23), ocurrido el 7 de agosto último en Chepén. Hay que indicar que por este crimen también es investigado Juan Enrique Muguerza Espinoza, expareja de la víctima que cumple prisión preventiva. Según el Ministerio Público, Muguerza sería el principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato.

Investigaciones

El jefe de la Divincri La Libertad, coronel Johnny Huamán Mariano, confirmó que gracias a las diligencias que realizan con la Fiscalía lograron “obtener (información) que estas personas estarían involucradas con el asesinato del pasado 7 de agosto en Chepén”.

“Aparentemente, estas personas habrían sido los ejecutores materiales. Las investigaciones que se vienen realizando sobre este particular también vienen demostrando que su pareja (Juan Muguerza) habría estado detrás de este homicidio por encargo”, afirmó.