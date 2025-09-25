Un operativo conjunto entre la Policía y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) permitió dar un golpe al contrabando de plaguicidas en la ciudad de Trujillo.

La Región Policial La Libertad informó que intervinieron un puesto en el mercado La Portada, situado en la urbanización trujillana Santa Leonor, y decomisó 96 botellas de herbicida de diversas marcas que habrían ingresado a la ciudad de manera ilegal.

Durante el operativo se detuvo a Dany Ibáñez Sandoval (51), por la presunta comisión de delito tributario, en la modalidad de contrabando.

“El personal de Senasa constató que los productos carecían de registro sanitario, encontrándose prohibida su comercialización en el país. Asimismo, el intervenido no presentó documentación que acreditara la licitud o procedencia de los productos”, detalló la Policía.