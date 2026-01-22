En los últimos dos días, nueve menores de edad, entre 13 y 16 años, han sido intervenidos por la Policía tras ser acusados de formar parte de bandas delincuenciales dedicadas a perpetrar delitos de extorsión. Los adolescentes fueron retenidos en operativos ejecutados en Trujillo y Chao.

El jefe de la Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Peralta, dijo que esto es evidencia de que las organizaciones criminales siguen captando a menores de edad para involucrarlos en graves delitos.

Ataque

Tres de los menores intervenidos son J.R.C.A. (13), E.D.C. T. (14) y S.S.H.T. (14). Según información policial, los adolescentes habían detonado un cartucho de dinamita en una ferretería situada en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Chao, y se dirigían en un mototaxi a lanzar otro aparato explosivo en el bar “El Infiel”, pero los agentes del orden truncaron sus planes. Ellos serían parte de la banda criminal “Nueva Generación Chao”.

Horas después, en el sector Las Violetas, en Chao, fueron intervenidos los menores H.L.G. (14), “Mosquito”, Y.I.R. (16), “La Yescona”, Y.Y.T.V. (15), “Piero”, y V.M.G.S. (16), “La Vale”. A ellos se les acusa de haber lanzado una carga de dinamita en una vivienda ubicada en la calle Los Ángeles.

El general Franco Moreno también confirmó que otros dos adolescentes cayeron por extorsión en Trujillo.

El incitador

Al ser interrogados revelaron que un sujeto mayor de edad conocido con el alias de “Huara” fue el que los contactó para que detonen la dinamita en la vivienda de una de sus víctimas. También dijeron que en la casa de “La Yescona” tenían ocultos dos cartuchos de dinamita.

La Policía dijo que “Huara” es el cabecilla de la organización criminal “Plata y Plomo” y su captura es solo cuestión de horas, pues ya está plenamente identificado.