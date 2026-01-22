La presidenta del consejo regional, Leyla Espir Calderón, confirmó ayer que el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, ha sido citado para este martes 27 para que se presente ante el pleno y exponga el plan de trabajo y las acciones que viene ejecutando frente a la ola criminal que azota a este departamento.

La legisladora indicó que esta citación responde al recrudecimiento de la inseguridad ciudadana.

Cita

Según la consejera por Sánchez Carrión, el alto oficial se presentará en “una sesión de consejo extraordinaria, desde las nueve de la mañana”. “Su presencia ha sido confirmada por el mismo general”, agregó.

“Es importante que el general pueda exponer su plan de trabajo y, sobre todo, las acciones inmediatas que está tomando frente a estos actos de criminalidad [que vienen golpeando a la región]”, enfatizó Espir.

La consejera añadió que la presentación del general Moreno permitirá también “evaluar” el trabajo que está realizando en la Región Policial La Libertad. “[…] El consejo regional exige resultados y esperamos la presencia del general ante el pleno el martes 27 de este mes”, remarcó.

El general Franco Moreno asumió funciones en esta parte del país durante la primera semana de enero.

De acuerdo con registros periodísticos, desde el 1 de enero hasta el cierre de esta edición se han producido en La Libertad ocho homicidios: tres en Chepén, dos en Ascope y uno en Virú, Trujillo y Pacasmayo.

A estas cifras se suman los casos de extorsiones y ataques a pequeños, medianos y grandes empresarios, como el ocurrido contra la orquesta Armonía 10 días atrás en la urbanización El Golf en Trujillo.

Para Leyla Espir, estos últimos acontecimientos habrían acelerado la invitación del Consejo Regional de La Libertad al general PNP Franco Moreno para que se presente ante el pleno. “Lamento profundamente los actos de criminalidad que vienen ocurriendo en la ciudad de Trujillo y, en realidad, en todo nuestro país. Es lamentable que Trujillo, siendo una ciudad tan importante, esté siendo tan afectada por estos actos de criminalidad”, comentó.

Apoyo

El general PNP Franco Moreno asumió el cargo de manera formal el 7 de enero. El último martes, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) hizo público su respaldo al trabajo que viene realizando en la región.

“[...] La inseguridad es hoy uno de los principales problemas que afectan a nuestros ciudadanos y a la actividad empresarial, por lo que se requiere un trabajo articulado y sostenido”, manifestó el presidente de la CCLL, Fernando Guerra Fernández.