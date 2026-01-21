Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco detuvieron a tres hombres durante un operativo en la localidad de Shorey, provincia de Santiago de Chuco, por almacenar dentro de un vivienda gran cantidad de material explosivo y por tener un arma de fuego sin tener la licencia para ello.

Se trata de Juan Pizán Infantes (52), Luciano Gonzales Arce (46) y Leopoldo Mauricio Reyes (19), quienes fueron sorprendidos por los agentes del orden en el interior de una vivienda manipulando los explosivos.

Al realizar el registro en la casa, la Policía encontró 394 emulsiones explosivas (Emulgold 80 y Emulnor 3000), 204 fulminantes, 600 metros de mecha y una escopeta sin número de serie.

Los policías dijeron que por acción de inteligencia obtuvieron información de que estos hombres almacenan los explosivos, presuntamente para usarlos en minería ilegal u otros delitos.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que los investiga por la presunta comisión de los delitos de manipulación y almacenamiento de explosivos sin autorización, peligro común y tenenci ilegal de armas de fuego.

Según la Policía, con la incautación de estos explosivos se frustró un posible atentado.