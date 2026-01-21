Un ciudadano de nacionalidad chilena fue detenido por la Policía en la cuadra cinco de la avenida Panamericana Norte, en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, debido a que pesaba sobre él una alerta rota por requisitoria emitida por la Interpol.
VER MÁS: La Libertad: Delincuentes detonan explosivo en ferretería en Chao
Se trata de Carlos Cortés Soto (32), quien tiene una orden de captura vigente por la presunta comisión de os delitos de abuso sexual infantil y violación impropia.
De acuerdo a lo informado por la Policía, la noche del último martes se ejecutaba un operativo denominado Plan Cuadrante de Emergencia por la avenida Panamericana Norte, cuando detuvieron al extranjero.
Tras ser plenamente identificado Carlos Cortés fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos de ley correspondientes.
TE PUEDE INTERESAR:
- La Libertad: Ultimátum a presidente José Jerí por inseguridad
- La Libertad: Asesinan a hombre en el interior de piscina en Sausal
- Pavimentarán doce urbanizaciones en Trujillo