Un joven de 21 años murió luego de que chocara la camioneta que manejaba contra el poste de un semáforo en el distrito de La Esperanza, Trujillo.

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El fatal accidente ocurrió a las 4:20 de la mañana de ayer, en el cruce de las avenidas Indoamérica y José Gabriel Condorcanqui. Al lugar llegaron serenos y policías para ayudar con el rescate de la víctima, que quedó atrapada en el vehículo.

El fallecido fue identificado como Claudio Franco Amaya Cruz. Las autoridades recabaron imágenes de cámaras de seguridad como parte de las investigaciones que permitan conocer las causas de esta tragedia.

El choque, además, generó congestión vehicular en la zona, que es una de las principales avenidas del distrito de La Esperanza.

Vecinos también reclamaron, pues, según dijeron, son constantes los accidentes de tránsito registrados a lo largo de la vía José Gabriel Condorcanqui, debido a la excesiva velocidad de los vehículos.