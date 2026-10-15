Para tratar de cerrar brechas en infraestructura e inversión, y hacer más competitivo el norte del país, Juan Pacheco Romaní, presidente del Concejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, propuso seis puntos claves durante el 37 Encuentro Empresarial del Norte que se desarrolla en Trujillo.

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Durante el evento, auspiciado por Diario Correo, señaló que es necesario contar con una red de infraestructura debido a que no basta desarrollar proyectos individuales divorciados entre sí.

También se necesita crear fondos regionales para el financiamiento de infraestructura con recursos del canon.

En tercera medida, comentó que se tiene que consolidar la gobernanza y una coordinación permanente entre niveles de gobierno.

Enfoque territorial

Juan Pacheco Romani también dijo que se necesita empaquetar proyectos y construir corredores logísticos como por ejemplo, doble calzada Chiclayo-Tumbes y ampliación de la capacidad de tramos Chiclayo-Lambayeque-Chiclayo-Olmos.

Como sexto punto, el especialista sugirió tener en cuenta la gestión del riesgo climático.