Unos 51,846 estudiantes de las 15 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de La Libertad participaron del inicio de la etapa UGEL de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026.

La Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional La Libertad informó que esta es una de las competencias estudiantiles más importantes del país que fomenta la práctica deportiva, la sana convivencia, la inclusión y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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Competencia

El certamen se desarrolla del 16 de junio al 14 de agosto y forma parte de un proceso clasificatorio que inicia en las instituciones educativas y continúa en las etapas UGEL, regional y nacional, permitiendo que los mejores representantes de cada disciplina avancen progresivamente hasta la competencia sudamericana.

“Los Juegos Escolares Deportivos representan mucho más que una competencia deportiva, son un espacio donde nuestros estudiantes fortalecen valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la perseverancia. Además, la participación de estudiantes paradeportivos refleja el compromiso de la educación con la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos”, destacó Carlos Sandoval De la Cruz, subgerente de Promoción de la Educación, Cultura y Deporte de la Gerencia de Educación.

Categorías

Las competencias se disputan en cinco categorías: A, que reúne a estudiantes de 10 a 12 años; B, de 12 a 14 años; y C, de 15 a 17 años. En tanto, las categorías D y E están dirigidas a estudiantes paradeportivos de 13 y 14 años, y de 15 a 17 años, respectivamente.

En la modalidad paradeportiva participarán estudiantes con discapacidad intelectual, visual, auditiva y física, incluyendo discapacidad en miembros superiores e inferiores y talla baja, fortaleciendo una educación inclusiva que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte para todos.

Los escolares compiten en disciplinas como vóleibol, básquetbol, fútbol, futsal, balonmano, atletismo, natación, ajedrez, tenis de mesa, judo, vóley playa, taekwondo, tenis de campo, gimnasia artística, gimnasia rítmica, paleta frontón y paratletismo.